Bakan Kasapoğlu, Manisa'nın Kula ilçesini ziyaret etti

MANİSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa’nın Kula ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, Kula'da ilk olarak İlçe Gençlik Merkezi çalışanlarıyla bir araya geldi. Kasapoğlu, buradaki kütüphanede ders çalışan öğrencilerle sohbet etti.
Kula Pazarı'nı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, alışveriş de yaptı.
Bakan Kasapoğlu'nun ziyareti kapsamında Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Yunus Emre Kent Meydanı'nda tanıtıldı. Kulalılar, araca yoğun ilgi gösterdi.
Togg'u, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da inceledi. Tosun, aracı çok beğendiğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.