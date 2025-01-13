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        Manisa Futbol Kulübü - Ümraniyespor: 0-3

        STAT:Manisa 19 MayısHAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Hasan Erdoğan, Mehmet DuraMANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen - Yusuf, Bartu, Awuku, Kaan Kanak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 22:11 Güncelleme: 13.01.2025 - 22:15
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        Manisa Futbol Kulübü - Ümraniyespor: 0-3
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        STAT:Manisa 19 Mayıs

        HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Hasan Erdoğan, Mehmet Dura

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen - Yusuf, Bartu, Awuku, Kaan Kanak (Dk. 53 Umut), Cissokho (Dk. 65 Wriedt), Oğuz, Diallo, Ramirez (Dk. 75 Mustafa), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 75 Kadir Kaan Yurdakul), Osuji (Dk. 65 Fofana)

        ÜMRANİYESPOR: Cihan - Cavare, Glumac, Burak, Oğuz, Serkan, Hoti (Dk. 68 Barış), Furkan, Benny, Bardhi (Dk. 60 Djokanovic), Soukou (Dk. 90 Batuhan)

        GOLLER: Dk. 8 Serkan, Dk. 10 Hoti, Dk. 22 Oğuz (KK) (Ümraniyespor)

        SARI KARTLAR: Serkan, Burak, Soukou (Ümraniyespor)

        1’inci Lig’de 19’uncu hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü evinde Ümraniyespor’a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 8’inci dakikada Serkan, 10’uncu dakikada Hoti atarken, 22’nci dakikada ise Manisa FK’dan Oğuz topu kendi kalesine yolladı. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Manisa temsilcisi 26 puanda kalırken, 3 haftalık galibiyet özlemi biten Ümraniyespor 26 puana ulaştı.

        8’inci dakikada Benny’nin ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti. Araya girerek topu kontrol eden Serkan’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

        10’uncu dakikada Benny’nin kullandığı kornerde savunma topu uzaklaştıramadı. Penaltı noktasında Hoti önünde kalan topu filelere gönderdi: 0-2.

        22’nci dakikada Benny’nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Furkan’ın kafa vuruşunda, Oğuz’a çarpan top kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-3.

        57’nci dakikada Ramirez topla birlikte ceza sahasına yakın bir yerden şutunu çekti fakat kaleci Cihan topu çelmeyi başardı.

        Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ümraniyespor müsabakayı 3-0 kazandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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