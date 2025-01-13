Manisa Futbol Kulübü - Ümraniyespor: 0-3

1’inci Lig’de 19’uncu hafta mücadelesinde Manisa Futbol Kulübü evinde Ümraniyespor’a 3-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 8’inci dakikada Serkan, 10’uncu dakikada Hoti atarken, 22’nci dakikada ise Manisa FK’dan Oğuz topu kendi kalesine yolladı. Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Manisa temsilcisi 26 puanda kalırken, 3 haftalık galibiyet özlemi biten Ümraniyespor 26 puana ulaştı.

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