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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 22:11 Güncelleme: 13.01.2025 - 22:11
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Hasan Erdoğan, Mehmet Dura

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Awuku, Kaan Kanak (Dk. 53 Umut Erdem), Cissokho (Dk. 65 Wriedt), Oğuz Gürbulak, Diallo, Ramirez (Dk. 75 Mustafa İnan), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 75 Kadir Kaan Yurdakul), Osuji (Dk. 65 Fofana)

        Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Hoti (Dk. 68 Barış Ekincier), Furkan Apaydın, Benny, Soukou (Dk. 90+1 Batuhan Çelik), Bardhi (Dk. 60 Djokanovic)

        Goller: Dk. 8 Serkan Göksu, Dk. 10 Hoti, Dk. 22 Oğuz Gürbulak (Kendi kalesine) (Central Hospital Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Serkan Göksu, Dk. 53 Burak Öksüz, Dk. 75 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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