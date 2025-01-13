Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Hasan Erdoğan, Mehmet Dura
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Awuku, Kaan Kanak (Dk. 53 Umut Erdem), Cissokho (Dk. 65 Wriedt), Oğuz Gürbulak, Diallo, Ramirez (Dk. 75 Mustafa İnan), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 75 Kadir Kaan Yurdakul), Osuji (Dk. 65 Fofana)
Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Cavare, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Serkan Göksu, Hoti (Dk. 68 Barış Ekincier), Furkan Apaydın, Benny, Soukou (Dk. 90+1 Batuhan Çelik), Bardhi (Dk. 60 Djokanovic)
Goller: Dk. 8 Serkan Göksu, Dk. 10 Hoti, Dk. 22 Oğuz Gürbulak (Kendi kalesine) (Central Hospital Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Serkan Göksu, Dk. 53 Burak Öksüz, Dk. 75 Soukou (Central Hospital Ümraniyespor)
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