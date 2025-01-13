Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Bilal Deniz (24) yaralanırken, yanındaki Ramazan Kurutkan (29) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Mersinli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne giden Bilal Deniz’in kontrolünü yitirdiği 47 AEB 378 plakalı otomobil, aynı yöne giden A.T. (22) yönetimindeki 46 AHY 812 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde, otomobil sürücüsü Deniz'in yaralı olduğu, yanındaki Ramazan Kurutkan'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurutkan'ın cansız bedeni de polis ve savcının olay yerindeki incelemelerini ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, polis kamyon şoförünün bilgisine başvurdu.