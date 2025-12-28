Liselilerden görme engelli Raif Dede'nin hikayesini anlatan belgeselle empati çağrısı

AHMET BAYRAM - Manisa'da lise öğrencileri, görme engelli kişilerle empati kurulması ve toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla 82 yaşındaki görme engelli Raif Kurt'un yaşamını belgeselle anlattı.

Salihli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Berkay Alkan, Evrim Su Işık ve Ege Kaan Huş, öğretmenleri Musa Çoban danışmanlığında hazırladıkları "Toplumsal Farkındalık ve Empati Bağlamında Görme Engelli Raif Amca'nın Hikayesi (Görmeden Görebilmek)" adlı projeyle TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na başvurdu.

Nisan ayında çekimlerine başlanan projede, görme yetisini 20 yaşındayken kaybeden ve ilçe merkezi ile kırsaldaki evi arasındaki güzergaha alıştırdığı "Magare" adlı eşeğiyle 24 yıldır gidip gelen Raif Kurt'un yaşam öyküsü derlendi.

Kurt'un günlük yaşamını, rutinlerini ve toplumsal ilişkilerini kayıt altına alan öğrenciler, "Görmeden Görebilmek" adını verdikleri belgeseli tamamladı.

Belgeselde Kurt'un 24 yıldır kendisine yoldaşlık eden eşeği "Magare" ile kurduğu duygusal bağı da anlatan öğrenciler, hazırladıkları belgeseli Salihli'deki bazı okullarda akranlarının izlemesine olanak sağladı.

Öğrenciler, gösterimlerin ardından, belgeselin oluşturduğu farkındalık düzeyini ölçmek amacıyla anket ve bireysel görüşmeler yaparak sonuçları TÜBİTAK'a sundu.

- "Özellikle de lise öğrencileri ile başladık"

Proje danışmanı coğrafya öğretmeni Musa Çoban, AA muhabirine öğrencileri aracılığıyla Raif Kurt'un yaşamını, karşılaştığı zorlukları herkese anlatmak istediklerini belirtti.

Toplumsal farkındalığın önemine dikkati çeken Çoban, "Empati çok önemli, insanlar maalesef karşısındaki kişi yerine kendini koymuyor. Koymasını istedik. Özellikle de lise öğrencileri ile başladık. Öğrenciler ne kadar duyarlı olursa toplumda da bazı şeylere daha çok yön verilir. Ona göre de bir şekilde vicdani sorumluluklarını kendileri edinirler." dedi.

Berkay Alkan da Raif Kurt ile aynı mahallede yaşadıklarını ve komşu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti

"Bu projeye başlarken engelliliğin sadece tıbbi bir sorun değil aynı zamanda toplumda bir sorun olduğu düşüncesiyle yola çıktık. Önce bir belgesel hazırladık. Belgeseli, Salihli'de 3 okulda sunduk. Topladığımız anketler ve elde ettiğimiz verilerle birlikte öğrencilerde empati ve farkındalığı arttırmaya çalıştık."