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        Manisa Basket son 16 yolunda Almanya'da

        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayıp, Play-In'deki ilk sınavda Niners Chemnitz'i evinde son 2 dakikaya 13 sayı farkla geride girmesine rağmen 87-86 yenerek avantaj elde eden Manisa Basket yarın rakibiyle Almanya'da oynayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:52 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:55
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        Manisa Basket son 16 yolunda Almanya'da
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        BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayıp, Play-In'deki ilk sınavda Niners Chemnitz'i evinde son 2 dakikaya 13 sayı farkla geride girmesine rağmen 87-86 yenerek avantaj elde eden Manisa Basket yarın rakibiyle Almanya'da oynayacak. Messe Chemnitz'teki karşılaşmanın hava atışı saat 22.00'de yapılacak. Manisa Basket yarın da kazanırsa Avrupa'da son 16 takım arasına kalacak. Temsilcimiz tur atlarsa son 16 etabında J Grubu'nda İspanya'dan son şampiyon Unicaja Malaga, Litvanya'dan Rytas Vilnius ve Play-In'deki Galatasaray-Saint Quentin eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Manisa Basket'in mağlubiyeti durumunda seride üçüncü ve son karşılaşma 21 Ocak'ta Manisa'da oynanacak.

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