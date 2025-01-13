Manisa'da otomobilin kamyona çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salihli'den Kula yönüne giden B.D. (24) yönetimindeki 47 AEB 378 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen A.T. (22) yönetimindeki 46 AHY 812 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki Ramazan Kurutkan (29) hayatını kaybetti, sürücü B.D. yaralandı.
B.D, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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