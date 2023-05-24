Türkiye'nin otomobili Togg, Demirci'de tanıtıldı

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MANİSA (AA) - Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı, Manisa'nın Demirci ilçesinde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.



Tanıtım etkinliğine AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Belediye Başkanı Selami Selçuk ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar da katıldı.



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