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        Manisa'da otomobilde 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 00:22
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        Manisa'da otomobilde 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri bir otomobili uygulama noktasında durdurdu.

        Araçta arama yapan ekipler, 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Otomobildeki B.Ö. (34) ile C.K.Ö. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. tutuklanırken, C.K.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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