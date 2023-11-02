Salihli'de seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı üstünde seyir halinde olan Nevzat S. yönetimindeki 68 KC 998 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücü ve yanındaki yolcunun terk ettiği kamyonete itfaiye ekibi müdahale etti.

Söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangını söndürmeye çalışan sürücü ve yolcu hafif şekilde yaralanarak hastaneye götürüldü.