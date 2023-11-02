Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 08:54 Güncelleme: 02.11.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı üstünde seyir halinde olan Nevzat S. yönetimindeki 68 KC 998 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Sürücü ve yanındaki yolcunun terk ettiği kamyonete itfaiye ekibi müdahale etti.

        Söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

        Yangını söndürmeye çalışan sürücü ve yolcu hafif şekilde yaralanarak hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        971 dakikanın karşılığı 3 milyon Euro!
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        KKM'de zorunlu karşılık artırıldı
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?

        Benzer Haberler

        Manisa'da 'sahte içki' operasyonu; 10 gözaltı
        Manisa'da 'sahte içki' operasyonu; 10 gözaltı
        Manisa'da 6 bin 643 litre kaçak içki ele geçirildi
        Manisa'da 6 bin 643 litre kaçak içki ele geçirildi
        Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları, Manisa'da gösteri uçuşu yaptı
        Türk Yıldızları'ndan Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Manisa'da gösteri uçuşu
        Türk Yıldızları'ndan Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Manisa'da gösteri uçuşu
        Somaspor - Talasgücü Belediyespor: 6-0
        Somaspor - Talasgücü Belediyespor: 6-0
        Manisa FK, gelecek ay Manisa 19 Mayıs Stadı'na geçmeyi planlıyor
        Manisa FK, gelecek ay Manisa 19 Mayıs Stadı'na geçmeyi planlıyor