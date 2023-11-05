Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart ve Kapancı mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda B.E. (21), U.K. (26) ve İ.C. (50) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar, 3 gram bonzai ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E. tutuklanırken, diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.