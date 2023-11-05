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        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 17:33 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:40
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        Salihli'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sart ve Kapancı mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda B.E. (21), U.K. (26) ve İ.C. (50) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar, 3 gram bonzai ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.E. tutuklanırken, diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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