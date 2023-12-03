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        Manisa FK - Altay maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Altay'ı 3-0 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Osman Özköylü, 9 haftanın ardından aldıkları galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu, kötü gidişi durdurma adına değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:07
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        Manisa FK - Altay maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Altay'ı 3-0 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Osman Özköylü, 9 haftanın ardından aldıkları galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu, kötü gidişi durdurma adına değerli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, 9 haftadır kazanamamanın oyuncuların ve teknik heyetin üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, "Bu nedenle saha içinde gerginlik yaşandı, arka arkaya gelen puan kayıplarının oyuncularım üzerinde zihinsel depreme neden olmuştu" diye konuştu.

        Yaşadıkları stres ve gerginlik nedeniyle oyuncuların gerçek performanslarını sahaya yansıtamadığını savunan Özköylü, "Bugün çok daha iyisini yapabilirdik, maçı çok erken koparabilirdik ama maçı bir an önce kazanma hırsıyla tercihlerinde hata yapabiliyorlar. Bizim için çok önemli bir galibiyet, kötü gidişi durdurma adına çok değerli bir 3 puandı. Şimdi bunun keyfini süreceğiz. 9 haftadır üzülüyoruz. Bu galibiyetin bize katacakları olacak ama geçtiğimiz süreci unutmadan önümüzdeki sürece çok daha iyi hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

        Özköylü, eksiklerin ve arkalarındaki desteğin farkında olduklarını dile getirerek, her geçen hafta gelişip, şehri ve camiayı mutlu edecek sonuçlar alacaklarını sözlerine ekledi.

        - Altay cephesi

        Altay Teknik Sorumlusu Mustafa Ati Göksu da Ege'yi temsil eden takımın iyi bir mücadele örneğini sahaya yansıttığını anlatarak, "Futbolcu kardeşlerimiz ellerinden geleni yaptılar. Oyunun genelinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. Manisa takımı golü bulunca biraz daha iyi oynadı. Biz bundan sonra önümüze bakacağız. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok çalışacak puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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