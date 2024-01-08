Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK, John Mary'i transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Kamerunlu forvet John Mary'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 20:24 Güncelleme: 08.01.2024 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK, John Mary'i transfer etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Kamerunlu forvet John Mary'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor'dan ayrılan 30 yaşındaki forvetle sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

        İmza töreninde konuşan John Mary, Manisa FK'nin hedeflerini bildiğini belirterek, "Buraya başarılı olmak için geldim. Gollerimle takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Çok çalışıp sezon sonunda hedefimiz olan Süper Lig’e ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

        Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan da John Mary'nin geçen sezonki performansıyla Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşıdığına işaret ederek, "John Mary, geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen Çaykur Rizespor takımının en önemli oyuncularından biriydi. Aynı katkıyı Manisa Futbol Kulübümüze de vereceğine inanıyoruz. Takımımıza önemli bir güç katacak. John Mary’i kadromuza kattığımız için mutluyuz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Fransa Başbakanı Borne istifa etti
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Fernando Santos, İstanbul'da!
        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Peter Pan
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Peter Pan
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
        Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
        GÜNCELLEME - Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        GÜNCELLEME - Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
        Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
        Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
        Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
        Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
        Manisa'da kule vincin devrilmesi sonucu operatör öldü
        Manisa'da kule vincin devrilmesi sonucu operatör öldü
        Babasına kızıp, evlerini ateşe verdi; kardeşi Narges öldü
        Babasına kızıp, evlerini ateşe verdi; kardeşi Narges öldü