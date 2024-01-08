Manisa'da kule vincin devrilmesi sonucu operatör öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde kule vincin devrilmesi sonucu yaralanan operatör hayatını kaybetti.

4 Eylül Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta vinç operatörü olarak çalışan Mert Bayat'ın (20) kullandığı kule vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Bayat, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bayat, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.