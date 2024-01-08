Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

1SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan ve 15 itfaiye aracı ve 4 su tankeri ile müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, tesiste soğutma çalışmaları başlatıldı.

LİSANSI VE RUHSATI İPTAL EDİLMİŞ

Öte yandan tesiste geçen 22 Haziran'da çıkan yangının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca lisansının, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nce de ruhsatının iptal edildiği belirtildi. 7 milyon 330 bin lira ceza kesilen firmaya mühür işleminin yapılabilmesi amacıyla tesisteki malzemelerin bertaraf edilmesi için verilen sürenin ise geçen 30 Kasım'da dolduğu tespit edildi. Malzemelerin bertaraf edilmemesi nedeniyle tesisin mühürlenemediği bildirildi.