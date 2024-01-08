Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle oluşan duman geniş bir alandan görülebiliyor.
Öte yandan aynı tesiste 22 Haziran 2023'te de yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.
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