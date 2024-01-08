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        Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:44 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:44
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        Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın nedeniyle oluşan duman geniş bir alandan görülebiliyor.

        Öte yandan aynı tesiste 22 Haziran 2023'te de yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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