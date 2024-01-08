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        GÜNCELLEME - Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:44 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:44
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        GÜNCELLEME - Manisa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, kentin pek çok noktasından görüldü.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan aynı tesiste 22 Haziran 2023'te de yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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