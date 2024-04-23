Manisa'da ilkokul öğrencileri, şehit ailesinin evine kortej yürüyüşü düzenledi
Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrenciler, bando eşliğinde Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde 23 Aralık 2023'te şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın baba evine gitti.
Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrenciler, bando eşliğinde Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde 23 Aralık 2023'te şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın baba evine gitti.
Taytanlı İlhan İlkokulu öğrencileri, bayram kutlaması kapsamında okul bandosuyla bazı caddelerde kortej yürüyüşü yaptı.
Öğretmenlerin önderlik ettiği kortej yürüyüşünde Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evi de unutulmadı.
Bando eşliğinde, ellerinde Türk bayrakları bulunan öğrencilerin geldiğini gören şehidin ablası Dilek Budak, sokağa çıkarak duygusal anlar yaşadı.
Okul Müdürü Evra Seda Satan'a sarılarak gözyaşı döken Budak, bando takımının evlerinin önüne geleceğini rüyasında gördüğünü söyledi.
Öğrenciler, evin önünde saygı duruşunda bulunarak çeşitli marşları seslendirdi.
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