Manisa'da ilkokul öğrencileri, şehit ailesinin evine kortej yürüyüşü düzenledi

Öğretmenlerin önderlik ettiği kortej yürüyüşünde Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evi de unutulmadı.

Taytanlı İlhan İlkokulu öğrencileri, bayram kutlaması kapsamında okul bandosuyla bazı caddelerde kortej yürüyüşü yaptı.

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrenciler, bando eşliğinde Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde 23 Aralık 2023'te şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın baba evine gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.