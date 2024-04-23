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        Alaşehir'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:37 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:37
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        Alaşehir'de otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Alaşehir-Salihli karayolu Akkeçili Mahallesi'nde E.K'nin (24) kullandığı 66 LL 263 plakalı otomobil ile A.Ç. (22) idaresindeki traktör çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle traktör iki parçaya bölündü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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