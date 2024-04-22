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        Depodaki yangında 160 ton kozalak küle döndü

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir firmaya ait depoda çıkan yangında, yaklaşık 160 ton ihracat ürünü kozalak yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:12 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:15
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        Depodaki yangında 160 ton kozalak küle döndü
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir firmaya ait depoda çıkan yangında, yaklaşık 160 ton ihracat ürünü kozalak yandı.

        Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkisinde bulunan bir firmaya ait kozalakların bulunduğu depoda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını 3 saatte güçlükle söndürdü. Yangında depodaki yaklaşık 160 ton ihracat ürünü kozalağın küle döndüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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