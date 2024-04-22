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        Salihli'de su kanalına düşen inek kurtarıldı

        Salihli ilçesinde su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:57 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:57
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        Salihli'de su kanalına düşen inek kurtarıldı
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        Salihli ilçesinde su kanalına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, su kanalına düşen ineğini bulunduğu yerden çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri uzun uğraşlar sonucu ineği düştüğü kanaldan kurtararak sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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