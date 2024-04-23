Salihli'de evde kenevir yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerine kurdukları düzenekle Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede bazı evlerde uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine iki eve operasyon düzenledi.

Yapılan aramada odalarda kurulan düzeneklerde 62 kök kenevir, 147 adet ısı verici lamba, fan ve filtreden oluşan havalandırma düzeneği ile 2 adet vantilatör ele geçirildi.