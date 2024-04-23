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        Manisa ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

        Manisa ve ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:14 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:14
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        Manisa ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
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        Manisa ve ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kırkağaç'ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

        Öğrencilerin şiir okuduğu, dans gösterileri sunduğu törene Belediye Başkanı Üstün Dönmez ve ilçe protokolü ile öğrenciler katıldı.

        - Selendi

        Selendi'de de şehir stadyumunda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman’ın açılış konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi yapıldı ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

        Programa Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkanı Murat Daban, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Soma

        Soma'da Cengiz Topel Meydanı'nda düzenlenen çelenk töreninin ardından Nakliyeciler Kooperatifi İlkokulunda program yapıldı.

        Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'nin konuştuğu programda, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Program, öğrencilerin dans gösterisiyle sona erdi.

        - Turgutlu

        Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törene Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçınöz, Turgutlu Adalet Komisyonu Başkanı Süleyman Küçükekiz, Jandarma Komutanı Üsteğmen Sercan Karaçalı ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun da katıldı.

        Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez yaptı.

        Tören öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.

        - Alaşehir

        Alaşehir’de ilçe stadındaki törene Kaymakam Alper Faruk Güngör, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ilçe protokolü ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş'in konuşma yaptığı törende öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı.

        Kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kutlamalar tören geçişleriyle sona erdi.

        - Kula

        Kula'da Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki kutlama programı ile devam etti.

        Öğrencilerin geçit töreninin ardından halk oyunları ve jimnastik gösterileri sunuldu, şiirler okundu.

        Törene Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Akhisar

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Akhisar’da da Milli Egemenlik Meydanı'ndaki çelenk töreniyle başladı.

        İstiklal Şehit Mustafa Çürük İlkokulu bahçesinde devam eden programa Kaymakam Murat Kütük, Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem ve protokol üyeleri katıldı.

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