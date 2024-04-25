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        Diyarbakır'da 18 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Manisa'da yakalandı

        Diyarbakır'da 2006 yılında işlenen cinayetin şüphelisi, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:26 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:26
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        Diyarbakır'da 18 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Manisa'da yakalandı
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        Diyarbakır'da 2006 yılında işlenen cinayetin şüphelisi, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yakalandı.

        Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını sürdüren Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi H.Z'nin (42) Yunusemre ilçesine bağlı Topçu Asım Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

        Diyarbakır'da 2006 yılında işlenen cinayetle ilgili aranan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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