Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da naht ve resim sergisi açıldı

        Manisa'da Büyükşehir Belediyesi ve Eğitime Katkı Derneği işbirliğiyle Uluslararası Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında naht ve resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da naht ve resim sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'da Büyükşehir Belediyesi ve Eğitime Katkı Derneği işbirliğiyle Uluslararası Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında naht ve resim sergisi açıldı.

        Kültür Sitesi Fuaye Salonu'ndaki sergide, naht sanatçısı Hasan Kabadağ tarafından yapılan yaklaşık 200 eser yer aldı.

        Kabadağ gazetecilere sergiden elde edilen gelirlerin tamamının öğrencilere burs olarak verileceğini söyledi.

        Sergi, 28 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Arda Turan, İtalyanlara konuştu
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti

        Benzer Haberler

        Turgutluspor'dan son hafta açıklaması
        Turgutluspor'dan son hafta açıklaması
        Manisa'da Mesir Ticaret Fuarı açıldı
        Manisa'da Mesir Ticaret Fuarı açıldı
        Manisa'da TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Manisa'da TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Manisa'da "Sağlık Hizmetlerinde İletişim" çalıştayı düzenlendi
        Manisa'da "Sağlık Hizmetlerinde İletişim" çalıştayı düzenlendi
        Manisa FK en kritik maça çıkacak
        Manisa FK en kritik maça çıkacak
        Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti