Manisa'da naht ve resim sergisi açıldı

Kültür Sitesi Fuaye Salonu'ndaki sergide, naht sanatçısı Hasan Kabadağ tarafından yapılan yaklaşık 200 eser yer aldı.

Manisa'da Büyükşehir Belediyesi ve Eğitime Katkı Derneği işbirliğiyle Uluslararası Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında naht ve resim sergisi açıldı.

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