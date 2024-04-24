Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü.
Ali Bilir'in (36) kullandığı 40 DF 590 plakalı otomobil, Alaşehir-Eşme kara yolu Sobran Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen A.C. (37) yönetimindeki 45 AIC 717 plakalı tırla çarpıştı.
Kaza ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Ali Bilir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Tır sürücüsü A.C. gözaltına alındı.
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