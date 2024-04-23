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        Demirci'de 23 Nisan Çocuk Festivali düzenlendi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediye tarafından Çocuk Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:29
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        Demirci'de 23 Nisan Çocuk Festivali düzenlendi
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        Manisa’nın Demirci ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediye tarafından Çocuk Festivali düzenlendi.

        Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı'nda düzenlenen resmi kutlama töreninde Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Erkan Kara, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

        Törende öğrenciler şiirler ve gösteriler düzenlerken, İlçe Müftülüğü Demirci Akıncılar 4-6 yaş Kuran Kursu öğrencileri tarafından düzenlenen mehteran gösterisi büyük beğeni toplandı.

        Resmi törenlerin ardından statta Demirci Belediyesince çocuk festivali düzenlendi.

        Etkinlikte çocuklar kurulan platformlarda müzik eşliğinde eğlendi.

        Hacı Hasan Mahallesinde oluşturulan 23 Nisan sokağında da çocuk şöleni düzenlendi.

        Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, etkinliklerin düzenlediği alana gelerek çocukların sevincine ortak oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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