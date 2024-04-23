Demirci'de 23 Nisan Çocuk Festivali düzenlendi

Törende öğrenciler şiirler ve gösteriler düzenlerken, İlçe Müftülüğü Demirci Akıncılar 4-6 yaş Kuran Kursu öğrencileri tarafından düzenlenen mehteran gösterisi büyük beğeni toplandı.

Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı Stadı'nda düzenlenen resmi kutlama töreninde Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Erkan Kara, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Manisa’nın Demirci ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediye tarafından Çocuk Festivali düzenlendi.

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