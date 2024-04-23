Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, hastanedeki çocukları ziyaret etti
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.
Öküzcüoğlu, Alaşehir Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklar ile aileleriyle sohbet etti.
Çocuklar ve aileler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çocuklara geçmiş olsun dileğinde Öküzcüoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini anımsattı.
Bayramın dünyada örneği olmadığını belirten Öküzcüoğlu, "Rahatsızlıkları nedeniyle bayrama gelemeyen çocuklarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladık. TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümünü sahada kutladık. Çocuklarımıza acil şifalar diliyorum, bayramları kutlu olsun." diye konuştu.
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