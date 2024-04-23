Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, hastanedeki çocukları ziyaret etti

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve eşi Selen Öküzcüoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Öküzcüoğlu, Alaşehir Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklar ile aileleriyle sohbet etti.

Çocuklar ve aileler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocuklara geçmiş olsun dileğinde Öküzcüoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini anımsattı.