Manisa'da şantiye bekçisinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında cinayet şüphelisinin S.K. (25) olduğu belirlendi.

Akaryakıt istasyonunda şantiye bekçisi olan Sezer Akbulut'un, 20 Nisan'da konteynerde ölü bulunmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

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