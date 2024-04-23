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        Cesedi konteynerde bulunan bekçinin katili yakalandı; borç- alacak nedeniyle öldürmüş

        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bekçilik yaptığı akaryakıt istasyonu şantiyesinin konteynerinde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Sezer Akbulut'un (54) katil zanlısı Serkan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 20:25 Güncelleme: 23.04.2024 - 20:30
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        Cesedi konteynerde bulunan bekçinin katili yakalandı; borç- alacak nedeniyle öldürmüş
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        MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bekçilik yaptığı akaryakıt istasyonu şantiyesinin konteynerinde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Sezer Akbulut'un (54) katil zanlısı Serkan K. (25), polis ekiplerince yapakalıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Serkan K.'nın, cinayeti borç- alacak nedeniyle işlediği öğrenildi. 

        ​Olay, geçen cumartesi günü saat 17.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu, Durasıllı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akaryakıt istasyonu yapılacağı öğrenilen arsada bekçilik yapan Sezer Akbulut'tan haber alamayan arkadaşları, kaldığı konteynere baktı. Konteynere giren arkadaşları, Akbulut'u kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Akbulut'un pompalı tüfekle vurulması sonucu öldüğünü belirledi.

        ÖZEL EKİP KURULDU

        Akbulut'un cinayete kurban gittiği saptanırken, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği personelinden oluşan özel polis ekibi kuruldu. Özel ekip tarafından yapılan çalışma sonucunda; cinayet şüphelisinin Serkan K. olduğu belirlendi. Polis, düzenlediği operasyonla Serkan K.'yı Karaoğlanlı Mahallesindeki ikametinin bulunduğu sokakta yakalayıp, gözaltına aldı. 

        BORÇ- ALACAK İDDİASI

        Serkan K.'nın ilk ifadesinde; Sezer Akbulut'tan alacağı olduğunu, ödememesi üzerine aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü itiraf ettiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan K., tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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