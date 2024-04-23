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        Manisa'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 21:16 Güncelleme: 23.04.2024 - 21:16
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        Manisa'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

        Hacı İshak Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri S.A'yı (26) durdurdu.

        GBT sorgusunda S.A'nın (26) "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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