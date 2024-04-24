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        Demirci'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik konseri düzenlendi

        Manisa'nın Demirci ilçesinde Belediye Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:06 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:06
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        Demirci'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik konseri düzenlendi
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde Belediye Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verildi.

        Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Erkan Kara, eşi Nermin Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Çilkız, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Yoğun bir katılımın olduğu konserde Şef Öğretim Görevlisi Hayati Cezayirlioğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği korosu, birbirinden güzel şarkıları seslendirdi.

        Konserde Cezayirlioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koro şefliğini bir süreliğine Eslem Teksöz'e devretti.

        Eslem Teksöz yönetimindeki çocuk korosu da katılımcılara Barış Manço'nun "Arkadaşım Eşek" şarkısını seslendirdi.

        Konserin son bölümünde protokol üyeleri, Vardar Ovası şarkısını seslendirdi.

        Etkinlikle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Erkan Kara, TBMM'nin 104. kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın verdiği gururla tüm Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını belirterek, 28 Mayıs'ta SOLOTÜRK'ün Demirci'de gösteri uçuşu yapacağını da kaydetti.

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