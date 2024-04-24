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        Turgutluspor prestij sınavı verecek

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynamayı daha önce garantilemesine rağmen son haftalarda yaşadığı düşüşle şampiyonluk ve ikincilik fırsatını kaçıran Turgutluspor cumartesi günü normal sezonun son maçında aylarca zirve için çekiştiği lider Batman Petrolspor'u ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:40 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:40
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        Turgutluspor prestij sınavı verecek
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        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynamayı daha önce garantilemesine rağmen son haftalarda yaşadığı düşüşle şampiyonluk ve ikincilik fırsatını kaçıran Turgutluspor cumartesi günü normal sezonun son maçında aylarca zirve için çekiştiği lider Batman Petrolspor'u ağırlayacak. Grupta şampiyonluk yarışının kaderi Turgutlu'da çizilecek. İkili averajının eşit olduğu, maçlarını tamamlayan Play-Off'taki rakibi Efeler 09 SFK'yla birlikte 47 puan toplayıp rakibinin 5 gol averajıyla önünde olan Turgutluspor, son hafta sürpriz sonuç yaşanmazsa ilk turda saha avantajını eline geçirecek. Grupta aylardır liderliği bırakmayarak son haftaya 57 puanla takipçisi Elazığspor'un 2 puan önünde zirvede giren Batman Petrolspor ise şampiyonluğu bu maçta ilan etmeye çalışacak.

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