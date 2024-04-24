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        Manisa'da TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde karşı yönden gelen TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Bilir (36), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 13:56 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:00
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        Manisa'da TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde karşı yönden gelen TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Bilir (36), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Alaşehir -Eşme kara yolu Sobran Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alaşehir'den Eşme yönüne giden Ali Bilir'in kullandığı 40 DF 590 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.C. (37) yönetimindeki 45 AIC 717 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile demir yığına dönen otomobilin sürücüsü 3 çocuk babası çiftçi Ali Bilir, olay yerinde hayatını kaybetti. Bilir'in Alaşehir'den Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi. TIR şoförü A.C. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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