Manisa FK en kritik maça çıkacak

1'inci Lig'de son maçta düşmesi kesinleşen Altay'ı deplasmanda yenerek nefes alan Manisa Futbol Kulübü bu hafta en önemli 90 dakikada terleyecek. Ligde bitime 3 maç kala 36 puanla düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde bulunan siyah-beyazlı ekip pazar günü 32 puanla düşme potasındaki Adanaspor'a konuk olacak. Rakibini yenmesi halinde son 2 maç öncesi rahatlayacak Manisa ekibi mağlup olursa ise son haftalarda korkulu rüyalar görecek. Manisa Futbol Kulübü bu sezon kulüpte görev yapan dördüncü teknik direktör olarak takımı Levent Devrim'e emanet etmişti.