Manisa FK en kritik maça çıkacak
1'inci Lig'de son maçta düşmesi kesinleşen Altay'ı deplasmanda yenerek nefes alan Manisa Futbol Kulübü bu hafta en önemli 90 dakikada terleyecek.
1'inci Lig'de son maçta düşmesi kesinleşen Altay'ı deplasmanda yenerek nefes alan Manisa Futbol Kulübü bu hafta en önemli 90 dakikada terleyecek. Ligde bitime 3 maç kala 36 puanla düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde bulunan siyah-beyazlı ekip pazar günü 32 puanla düşme potasındaki Adanaspor'a konuk olacak. Rakibini yenmesi halinde son 2 maç öncesi rahatlayacak Manisa ekibi mağlup olursa ise son haftalarda korkulu rüyalar görecek. Manisa Futbol Kulübü bu sezon kulüpte görev yapan dördüncü teknik direktör olarak takımı Levent Devrim'e emanet etmişti.
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