Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK en kritik maça çıkacak

        1'inci Lig'de son maçta düşmesi kesinleşen Altay'ı deplasmanda yenerek nefes alan Manisa Futbol Kulübü bu hafta en önemli 90 dakikada terleyecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 12:56 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK en kritik maça çıkacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        1'inci Lig'de son maçta düşmesi kesinleşen Altay'ı deplasmanda yenerek nefes alan Manisa Futbol Kulübü bu hafta en önemli 90 dakikada terleyecek. Ligde bitime 3 maç kala 36 puanla düşme hattının yalnız 3 puan üzerinde bulunan siyah-beyazlı ekip pazar günü 32 puanla düşme potasındaki Adanaspor'a konuk olacak. Rakibini yenmesi halinde son 2 maç öncesi rahatlayacak Manisa ekibi mağlup olursa ise son haftalarda korkulu rüyalar görecek. Manisa Futbol Kulübü bu sezon kulüpte görev yapan dördüncü teknik direktör olarak takımı Levent Devrim'e emanet etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
        3 gündür devam eden çöl tozu etkisini artırıyor
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Eşini arkadaşıyla bastı
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi
        Patiswiss tartışmasında yeni gelişme: İsviçreli şirketten açıklama geldi
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        50 yıldır kayıp gitar açık artırmada
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        4 yaşındaki Sultan boğazı kesilerek öldürüldü!
        Tıraş ücretini fazla bulup kurşun yağdırdı!
        Tıraş ücretini fazla bulup kurşun yağdırdı!
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        Rusya Savunma Bakan Yardımcısı tutuklandı
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        "Evliliğe küs değilim"
        "Evliliğe küs değilim"
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Eşine şiddet uygulayana aylık yok
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?
        Multitasking: Zaman mı kazandırıyor, sağlığı mı tüketiyor?

        Benzer Haberler

        Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Turgutluspor prestij sınavı verecek
        Turgutluspor prestij sınavı verecek
        Demirci'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik konseri düzenlendi
        Demirci'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik konseri düzenlendi
        Manisa'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Manisa'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Cesedi konteynerde bulunan bekçinin katili yakalandı; borç- alacak nedeniyl...
        Cesedi konteynerde bulunan bekçinin katili yakalandı; borç- alacak nedeniyl...
        Manisa'da şantiye bekçisinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli...
        Manisa'da şantiye bekçisinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli...