Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da Mesir Ticaret Fuarı açıldı

        Manisa'da 30. Mesir Ticaret Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:52 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da Mesir Ticaret Fuarı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'da 30. Mesir Ticaret Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Manisa Valisi Enver Ünlü, 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamındaki organizasyonun asırlardır süregelen bir geleneğin yaşatılması adına atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Ünlü, Manisa'nın zengin kültürel ve ekonomik potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu tür festivaller kentimizin kültür, tarım ve sanayi alanındaki potansiyelini, ulusal ve uluslararası arenada tanıtma fırsatı sunarken, aynı zamanda yerel ekonomiyi canlandırma ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme açısından da önem taşımaktadır. Fuarlar, sadece ekonomik birer platform olmanın ötesinde kültürel ve sosyal birer buluşma noktası olarak da değerlendirilmelidir." dedi.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de 30 yıldır düzenlenen fuarın şehrin ekonomisine önemli bir katkı sunduğunu dile getirdi.

        Zeyrek otomotivden beyaz eşyaya, mobilyadan ev dekorasyonuna kadar 200'ü aşkın firmayı ağırladıklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti, stantları gezdi.

        Fuar, 28 Nisan Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz hayatını kaybetti
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Marketteki cinayette kan donduran ifade ortaya çıktı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Londra sokaklarında gergin anlar: Atlar kaçtı!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Yanlış AIDS teşhisi davasında karar!
        Arda Güler'e büyük müjde
        Arda Güler'e büyük müjde
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        12 yaşındaki kız öğrenciye cinsel istismar! Öğretmene soruşturma!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Cem Yılmaz'a yıldız hediye edildi
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'da
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        NASA, BAE'de yaşanan selin uydu görüntülerini paylaştı
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olur
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        "Babamıza en ağır cezayı verin!" Hüküm açıklandı!
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Dünyanın en pahalı 'evi' satışa çıktı
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Korhan Berzeg ile ilgili kahreden yeni detaylar!
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Bayrampaşa'da 'ayak ezme' cinayeti
        Eski halinden eser yok
        Eski halinden eser yok
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Patiswiss tartışmasında İsviçreli şirketten açıklama geldi, yeni CEO belli oldu
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Semih Kılıçsoy derbide oynayacak mı?
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti
        Konut fiyatları dolar bazında 15 ay geriye gitti

        Benzer Haberler

        Turgutluspor'dan son hafta açıklaması
        Turgutluspor'dan son hafta açıklaması
        Manisa'da TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Manisa'da TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Manisa'da "Sağlık Hizmetlerinde İletişim" çalıştayı düzenlendi
        Manisa'da "Sağlık Hizmetlerinde İletişim" çalıştayı düzenlendi
        Manisa FK en kritik maça çıkacak
        Manisa FK en kritik maça çıkacak
        Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Turgutluspor prestij sınavı verecek
        Turgutluspor prestij sınavı verecek