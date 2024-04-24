Manisa'da Mesir Ticaret Fuarı açıldı

Manisa'da 30. Mesir Ticaret Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Manisa Valisi Enver Ünlü, 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamındaki organizasyonun asırlardır süregelen bir geleneğin yaşatılması adına atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.

Ünlü, Manisa'nın zengin kültürel ve ekonomik potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu tür festivaller kentimizin kültür, tarım ve sanayi alanındaki potansiyelini, ulusal ve uluslararası arenada tanıtma fırsatı sunarken, aynı zamanda yerel ekonomiyi canlandırma ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme açısından da önem taşımaktadır. Fuarlar, sadece ekonomik birer platform olmanın ötesinde kültürel ve sosyal birer buluşma noktası olarak da değerlendirilmelidir." dedi.