Turgutluspor'dan son hafta açıklaması

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta normal sezonun son haftasında lider Batman Petrolspor'u ağırlayacak Turgutluspor'da Başkan Gökhan Akın, Batman'ın şampiyonluk yarışındaki rakibi Elazığspor cephesinden gelen açıklamalara yanıt verdi. "Elazığspor Kulübü'nün kulübümüzü hedef göstermesi ne spor ahlakına ne de şanlı kulübümüzün tarihine yakışır" diye sözlerine başlayan Gökhan Akın, "Elazığspor tarafından yapılan yazılı açıklamadaki ifadeleri gereksiz bulduğumuz kadar üzüntüyle takip ettik. Şanlı kulübümüzün adını kirli oyunlarına alet etmeye çalışanlara hatırlatmak isteriz ki Turgutluspor'umuz, hem Manisa'mızı hem de Turgutlu’muzu Türk futbolunda örnek bir şekilde temsil etmiştir ve etmeye de devam edecektir" dedi.

Turgutluspor Başkanı Akın, "Kurulduğumuz günden itibaren mücadele ettiğimiz tüm liglerde şerefi ile oynamış, hakkı ile kazanmış bir kulübüz. Bugüne kadar adımız ne bir şaibeye karışmıştır ne de oynadığımız bir maçta hakkaniyetsiz bir şekilde mücadele etmişizdir. Bizi ne şampiyonun kim olacağı ilgilendirir ne de kimin düşeceği. Biz 2023-2024 sezonunda hem bütün maçlarda hem de Elazığspor maçlarında olduğu gibi Batman Petrolspor maçına da kazanmak için sahaya çıkıp, şanlı kulübümüze yakışır bir şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.