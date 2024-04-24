Alaşehir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli cezaevine gönderildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu madde ticareti, kullanmak, bulundurma ve kabul etmek suçlarından 102 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 92 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldığı bildirildi.
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