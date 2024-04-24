Alaşehir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Diğer 92 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldığı bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu madde ticareti, kullanmak, bulundurma ve kabul etmek suçlarından 102 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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