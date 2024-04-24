Kalp krizi geçiren profesyonel futbol hakemi hayatını kaybetti
Turgutlu Belediyesi Personel A.
Turgutlu Belediyesi Personel A.Ş çalışanı ve profesyonel futbol hakemi Yusuf Bulut (37), spor yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bir süredir Turgutlu Belediyesi bünyesindeki Personel A.Ş’de çalışan ve uzun süredir profesyonel olarak futbol hakemliği yapan Yusuf Bulut, akşam saatlerinde arkadaşlarıyla beraber Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'nde spor yaparken bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Bulut’un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
SEVENLERİ HASTANEYE AKIN ETTİ
Bulut’un vefat haberini alan aile yakınları ve mesai arkadaşları, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne akın etti. Hastaneye giden Bulut’un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Evli ve bir çocuk babası olan Yusuf Bulut, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından U16 takımlarının katılımıyla düzenlenen Ege Kupası'nda görev almıştı.
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