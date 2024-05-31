Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

B.D'nin ifadesi doğrultusunda ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.G'yi (22) de gözaltına aldı.

İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurmaya çalıştıkları ve kaçmaya çalışan B.D'yi (19) kovalamaca sonucu yakaladı.

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