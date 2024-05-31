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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 20:20 Güncelleme: 31.05.2024 - 20:20
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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurmaya çalıştıkları ve kaçmaya çalışan B.D'yi (19) kovalamaca sonucu yakaladı.

        B.D'nin ifadesi doğrultusunda ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.G'yi (22) de gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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