Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurmaya çalıştıkları ve kaçmaya çalışan B.D'yi (19) kovalamaca sonucu yakaladı.
B.D'nin ifadesi doğrultusunda ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.G'yi (22) de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
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