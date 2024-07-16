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        GÜNCELLEME 3 - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Manisa Valiliği, Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve tedbir amaçlı 2 mahallenin boşaltıldığı yangına ilişkin, bölgede tedbir amaçlı elektriğin kesildiğini, rüzgarın etkisi altında olan bölgede yangına müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 00:01 Güncelleme: 16.07.2024 - 00:01
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        GÜNCELLEME 3 - Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Manisa Valiliği, Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve tedbir amaçlı 2 mahallenin boşaltıldığı yangına ilişkin, bölgede tedbir amaçlı elektriğin kesildiğini, rüzgarın etkisi altında olan bölgede yangına müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

        Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

        Yangının yaklaştığı Tekeli Işıklar Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi.

        Bölgede inceleme yapan Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, gazetecilere, öğle saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmak üzereyken çok şiddetli rüzgar nedeniyle tekrar yayıldığını söyledi.

        Tekeli Işıklar Mahallesi'nde vatandaşların ve hayvanların bölgeden uzaklaştırıldığını belirten Akkaya, şu bilgileri verdi:

        "Hayati bir tehlike öngörmüyoruz şu an itibarıyla. Köyde de tutuşan bir dam ve evimiz yok. Bütün ekipler köye sıçramaması için müdahale ediyor. İnşallah da başarılı olacaklar ama rüzgar her yönden şiddetli esiyor. Köyümüze zarar gelmeden yangını önlemek istiyoruz."

        - "Rüzgarlı hava yangının kontrol altına alınmasını engelliyor"

        Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler nedeniyle Tekeli Işıklar Mahallesi'nin ardından Bayat Mahallesi'nin de tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

        Tahliye çalışmalarını Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez de takip ediyor.

        Okur, vatandaşları sakin olmaya davet ettiklerini belirterek, "Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. İnşallah daha fazla yayılmadan kontrol altına alınacak. Ancak aşırı derecede rüzgarlı hava, yangının kontrol altına alınmasını engelliyor. Şu ana kadar bir yaralanma, can ve mal kaybı hadisesi yaşanmadı. Umarım bundan sonra da yaşanmaz. Mahalle sakinlerine geçmiş olsun diliyorum." ifadesini kullandı.

        Öte yandan, söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait gece görüş helikopterinin de destek verdiği belirtildi.

        - Valilik açıklaması

        Valilikten yapılan açıklamada Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana gelen yangına ilk müdahalenin saat 12.28'de ekipler tarafından yapıldığı, yangına 1 gece görüşlü helikopter olmak üzere 16 hava aracı, 122 kara aracı ve 334 personel ile müdahaleye devam edildiği belirtildi.

        Yangın sebebiyle 90 haneli Tekeli Işıklar Mahallesi ve 150 haneli Bayat Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

        "Yangının Çevircek Mahallesi'ne sirayet etme ihtimaline karşı gerekli tedbirler alınmıştır. Bölgede tedbir amaçlı elektrik kesilmiştir. 40-60 km/s bulan rüzgarın etkisi altında olan bölgede yangına müdahale devam etmektedir. Yangın dolayısıyla herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Yangınlara karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması hususunu önemle rica ederiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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