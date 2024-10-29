Demirci'de Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

Daha sonra Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

Çereşe Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, şarkılar ve marşlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na yürüdü.

Manisa'nın Demirci ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.