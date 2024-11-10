Büyük Önder Atatürk, Manisa'nın ilçelerinde anıldı

Çelenk sunma töreninin ardından kültür merkezinde devam eden anma programında günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterisi yapıldı.

Anma programında Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından anıta çelenk sunuldu.

Kırkağaç ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda yapılan anma programı çelenk sunma törene ile başladı.

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