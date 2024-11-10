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        Büyük Önder Atatürk, Manisa'nın ilçelerinde anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Manisa'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:43 Güncelleme: 10.11.2024 - 15:52
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        Büyük Önder Atatürk, Manisa'nın ilçelerinde anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Manisa'nın ilçelerinde düzenlenen törenlerle anıldı.

        Kırkağaç ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda yapılan anma programı çelenk sunma törene ile başladı.

        Törene Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Kırkağaç Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay Adem Şakrak da katıldı.

        Anıta çelenk sunulmasının ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Anma programına, belediye kültür merkezinde devam edildi.

        - Alaşehir

        Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Atilla Yeşiltepe, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı.

        Program, Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezinde devam etti.

        - Saruhanlı

        Saruhanlı'daki anma programı 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanında gerçekleştirildi.

        Anma programında Saruhanlı Kaymakamı Murat Acar, Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından anıta çelenk sunuldu.

        - Sarıgöl

        Sarıgöl Hükümet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

        Törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anma programı kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde çeşitli etkinlikler yapıldı.

        - Salihli

        Salihli'de Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Garnizon Komutanı Ulaştırma Binbaşı Arif Yıldızhan Gökhan, siyasi parti ilçe başkanlıkları ve sivil toplum temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        - Kula

        Kula'da Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

        Çelenk sunma töreninin ardından kültür merkezinde devam eden anma programında günün anlamına ilişkin konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, oratoryo gösterisi yapıldı.

        Programa Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen de katıldı.

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