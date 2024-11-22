Denetimli serbestlik yükümlüleri, Turgutlu'da 6 okulun bakımını yaptı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, 6 okulda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, 6 okulda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.
Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü organizasyonuyla yükümlülerin "kamu yararına çalışma" süreci kapsamında Kamil Semizler İlkokulu, Turgutlu Anaokulu, Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Niyazi Üzmez İlkokulu, Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Turgutlu Lisesi'nde bina ve bahçe temizliği, peyzaj çalışması, bakım-onarım ve tadilat, depo temizliği ve boya badana işlemleri gerçekleştirildi.
Yapılan bu çalışmalarla kamuda 500 bin liraya yakın tasarrufun sağlandığı belirtildi.
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