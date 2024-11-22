Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Denetimli serbestlik yükümlüleri, Turgutlu'da 6 okulun bakımını yaptı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, 6 okulda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:51 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denetimli serbestlik yükümlüleri, Turgutlu'da 6 okulun bakımını yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, 6 okulda temizlik, bakım ve onarım çalışması yaptı.

        Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü organizasyonuyla yükümlülerin "kamu yararına çalışma" süreci kapsamında Kamil Semizler İlkokulu, Turgutlu Anaokulu, Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Niyazi Üzmez İlkokulu, Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Turgutlu Lisesi'nde bina ve bahçe temizliği, peyzaj çalışması, bakım-onarım ve tadilat, depo temizliği ve boya badana işlemleri gerçekleştirildi.

        Yapılan bu çalışmalarla kamuda 500 bin liraya yakın tasarrufun sağlandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Arjantin'de rakamlar iyi, halk huzursuz, Milei umutlu
        Arjantin'de rakamlar iyi, halk huzursuz, Milei umutlu
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Manisa'da evinde silah ve uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı
        Manisa'da evinde silah ve uyuşturucu bulunan 4 kişi gözaltına alındı
        Manisalı aile 20 Temmuz'dan beri kayıp babalarının bulunmasını istiyor
        Manisalı aile 20 Temmuz'dan beri kayıp babalarının bulunmasını istiyor
        Manisa FK, Başkent'te galibiyet arıyor
        Manisa FK, Başkent'te galibiyet arıyor
        Salihli'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
        Salihli'deki uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı
        Salihli'de otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu 2 kişi yarala...
        Salihli'de otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu 2 kişi yarala...
        Manisa'da kaçak tütün ve sigara operasyonu: 7 gözaltı
        Manisa'da kaçak tütün ve sigara operasyonu: 7 gözaltı