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        Manisa'da eve çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Manisa'nın Gördes ilçesinde kamyonetin eve çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:17 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:25
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        Manisa'da eve çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Gördes ilçesinde kamyonetin eve çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        M.A. yönetimindeki zeytin yüklü 45 APD 957 plakalı kamyonet, Efendili Mahallesi'nde yol kenarındaki müstakil bir evin balkon çıkıntısına çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kamyonetteki yolcu Hasan Ekici'nin (31) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralılar M.A. ve diğer yolcu İ.M. (27) ise ambulansla Gördes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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