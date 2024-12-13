Manisalı taksicilerden bıçakla gasbedilmeye çalışılan meslektaşlarına destek

Manisa'da taksi şoförleri, müşterisi tarafından bıçakla gasbedilmeye çalışılan meslektaşlarına destek amacıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Turgutlu Caddesi'nde toplanan taksi şoförleri, meslektaşları Hakan Paktan'a yönelik 29 Kasım'da gerçekleşen bıçaklı saldırıya tepki gösterdi.

Araçlarına Türk bayrakları asan taksiciler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar korna çalarak ilerledi. Saldırıya uğrayan Paktan da konvoya katıldı.

Paktan, gazetecilere, olay günü 23.00 sıralarında aracına binen müşterisini Akgedik Mahallesi'ne götürdüğünü, müşterisinin yol boyunca şüpheli hareketler sergilediğini söyledi.

Müşterisine ödeme için POS cihazını uzattığı esnada saldırıya uğradığını belirten Paktan, "Kartı geçmesi için ona uzattım. Eline aldı 'kaç girdin' derken cebinden bıçağı çıkarıp salladı. Refleksimle kendimi kurtardım. Ölebilirdim de. Arkada oturup başımı da kesebilirdi. Ama yanımda oturması en büyük avantajım oldu. Boğuşma anında sadece elinden bıçağı almayı, kendimi kurtarmayı düşündüm. Arkadaşlarım sağ olsun buraya geldi." diye konuştu.