Manisalı taksicilerden bıçakla gasbedilmeye çalışılan meslektaşlarına destek
Manisa'da taksi şoförleri, müşterisi tarafından bıçakla gasbedilmeye çalışılan meslektaşlarına destek amacıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı.
Manisa'da taksi şoförleri, müşterisi tarafından bıçakla gasbedilmeye çalışılan meslektaşlarına destek amacıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı.
Turgutlu Caddesi'nde toplanan taksi şoförleri, meslektaşları Hakan Paktan'a yönelik 29 Kasım'da gerçekleşen bıçaklı saldırıya tepki gösterdi.
Araçlarına Türk bayrakları asan taksiciler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar korna çalarak ilerledi. Saldırıya uğrayan Paktan da konvoya katıldı.
Paktan, gazetecilere, olay günü 23.00 sıralarında aracına binen müşterisini Akgedik Mahallesi'ne götürdüğünü, müşterisinin yol boyunca şüpheli hareketler sergilediğini söyledi.
Müşterisine ödeme için POS cihazını uzattığı esnada saldırıya uğradığını belirten Paktan, "Kartı geçmesi için ona uzattım. Eline aldı 'kaç girdin' derken cebinden bıçağı çıkarıp salladı. Refleksimle kendimi kurtardım. Ölebilirdim de. Arkada oturup başımı da kesebilirdi. Ama yanımda oturması en büyük avantajım oldu. Boğuşma anında sadece elinden bıçağı almayı, kendimi kurtarmayı düşündüm. Arkadaşlarım sağ olsun buraya geldi." diye konuştu.
Paktan, olaydan sonra taksi şoförlüğü yapmadığını kaydederek, "Mesleği bıraktım. Zaten emekliydim, çocuğum için çalışıyordum ama artık bıraktım." dedi.
Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Taksilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emin Elverişli de olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Emniyetimizden bir isteğimiz var, bizi her yerde denetlesin. Gece çalışan arkadaşlar var." ifadelerini kullandı.
- Olay
Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde 29 Kasım'da bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayarak gasbetmeye çalışan E.Ü. gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, gasp girişimine ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin dün kendilerine ulaştırılmasının ardından şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı vermişti.
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