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        Manisa'da takside uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan taksideki yolcu gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:40 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:13
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        Manisa'da takside uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan taksideki yolcu gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Yarhasanlar Mahallesi Avnigemicioğlu Caddesinde bir taksi durdurdu.

        Ekipler, araçta yolcu olan A.B N'nin (16) yapılan üst aramasında 320 sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan A.B.N, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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