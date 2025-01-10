Manisa'da takside uyuşturucuyla yakalanan yolcu gözaltına alındı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan taksideki yolcu gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan taksideki yolcu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Yarhasanlar Mahallesi Avnigemicioğlu Caddesinde bir taksi durdurdu.
Ekipler, araçta yolcu olan A.B N'nin (16) yapılan üst aramasında 320 sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.B.N, polis merkezine götürüldü.
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