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        Manisa'da yaraladığı taksi şoförünün parasını gasbetmeye çalışan sanık hakim karşısında

        Manisa'da, bindiği taksinin sürücüsüne parasını gasbetmek için bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 17:38 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:38
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        Manisa'da yaraladığı taksi şoförünün parasını gasbetmeye çalışan sanık hakim karşısında
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        Manisa'da, bindiği taksinin sürücüsüne parasını gasbetmek için bıçakla saldıran sanığın yargılanmasına başlandı.

        Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.Ü. (18), müşteki Hakan Paktan ile taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada söz verilen sanık, olay günü uyuşturucu madde etkisinde olduğu için hiçbir şey hatırlamadığını, saldırıyı da para vermemek için korkutmak amacıyla yaptığını iddia etti.

        Daha önce herhangi bir suç kaydının olmadığını belirten E.Ü, "Ben hiçbir canlıya zarar verecek biri değilim. Arkadaşımla kahve içiyorduk. Benden habersiz kahveme uyuşturucu madde koymuş. Olay gününü hiç hatırlamıyorum. 14 yaşında uyuşturucuya başladım. Daha önce tedavi gördüm. Zarar vermek istemedim. Para ödememek için korkutmak istedim. Taksici bıçağı benden almak isterken yaralandı." dedi.

        Mahkeme başkanının, 21 santimetre uzunluğundaki bıçağı neden yanında taşıdığını sorması üzerine E.Ü, "Ailevi problemlerimden dolayı sokakta yaşıyorum. Bıçağı da o yüzden aldım." diye konuştu.

        Müşteki Hakan Paktan da sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanığın Manisa Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki tedavisine ilişkin dosyasının istenmesi ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde 29 Kasım'da bindiği taksinin şoförünü bıçakla yaralayarak parasını gasbetmeye çalışan E.Ü. gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

        Taksi içindeki güvenlik kamerasının kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından şüpheli yeniden gözaltına alınmış ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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