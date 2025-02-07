Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nin idari binasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nin idari binasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yunusemre ilçesindeki ayakkabıcılar sitesinin idari binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Depo kısmında başlayan yangın binanın diğer katlarına da sıçradı.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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