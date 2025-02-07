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        Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nin idari binasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:53 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:03
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        Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nin idari binasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Yunusemre ilçesindeki ayakkabıcılar sitesinin idari binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Depo kısmında başlayan yangın binanın diğer katlarına da sıçradı.

        Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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