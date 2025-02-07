Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Depo kısmında başlayan yangın binanın diğer katlarına da sıçradı.

Yunusemre ilçesindeki ayakkabıcılar sitesinin idari binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nin idari binasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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