Salihli'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kabazlı Mahallesi'nde A.A'nın evine baskın gerçekleştirdi.
Yapılan aramada, 1 ton litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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